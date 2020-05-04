封測廠頎邦（6147）受惠OLED面板驅動IC封測需求續強，2020年首季淡季營運續強，稅後淨利9.31億元、每股盈餘（EPS）1.43元，略優於去年第四季、表現符合預期。展望本季，受新冠肺炎疫情影響，法人預期第二季營運約與首季相當，下半年能見度仍不明。

頎邦董事會亦通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利4.2元，其中以盈餘配發2元、資本公積配發2.2元。盈餘配發率約66.88％。以4月30日收盤價56.6元計算，現金殖息率達約7.42％。公司將於6月15日召開股東常會。

頎邦受惠OLED面板驅動IC、觸控面板感測晶片（TDDI）封測需求提升，2020年首季合併營收53.27億元，季增1.35％、年增達14.04％，改寫同期新高。惟受工作天數較少、費用增加影響，毛利率27.33％、營益率20.92％，降至近7季低點。

不過，頎邦首季業外維持收益，較去年第四季顯著轉盈，帶動稅後淨利9.31億元，季增2.27％、年減4.51％，仍創同期次高，每股盈餘（EPS）1.43元，優於第四季1.4元、低於去年同期1.5元，表現符合預期。

展望後市，法人認為，iPhone SE2相關LCD面板驅動IC封測訂單到位，有助於挹注頎邦營運動能，惟新冠肺炎疫情影響手機及電視需求，衝擊TDDI及電視面板驅動IC封測訂單，在庫存調整影響下，預期頎邦第二季營運估與首季相當，下半年能見度仍不明。

(時報資訊)