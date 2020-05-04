美國ISM製造業PMI報41.5，預估37.5，優於市場預期，但美國總統川普聲稱要向中國追究新冠疫情賠償責任，並揚言祭關稅報復。

疫情未平之下，美中關係再次浮出檯面，台股休市期間美股連兩日走跌，四大指數跌幅介於-3.47%至-8.53%，其中又以科技股為重災區，台積電ADR合計跌幅約6.2%。

4月30日台股在電子、傳產輪流站回季線點火下，指數重返年線之上，且成交量隨之增加，量價齊揚表現，最終上漲219.92點，漲幅2.04%，收在10,992.14點，成交金額為2,299.30億元。

三大法人合計買超237億元，外資買超184.4億元、投信買超26.71億元、自營商買超25.89億元。

台股價漲量增，結構有利於盤勢，價量若能配合，將有利上攻。短撐為5日線(約10,659點)附近，壓力為半年線(約11,206點)附近。KD交叉向上，9日K值高於80，進入超買區，留意漲多回檔的可能。

指數創反彈高點，重返年線，雖然年線之上仍恐需時間化解套牢壓力，但下方均線多頭排列，漲時仍不預設高點，拉回不破支撐，仍可偏多看待，跌破則有轉弱疑慮。

操作建議拉回逢低布局，控制高檔風險，短線台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需、主機板、生技醫材等。

(時報資訊)