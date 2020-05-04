台灣證券交易所指出，為即時瞭解上市公司所營業務性質改變或經營策略調整情形，證交所每年定期檢討各上市公司產業類別。依照2019年財報顯示，今年有廣豐(1416)嘉威(3557)2家上市公司自6月1日起調整產業類別。

廣豐由「紡織纖維」改為「其他」，嘉威由「光電業」改為「其他」，證券代號不予變更。

(時報資訊)

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