《證交所》廣豐、嘉威 調整產業類別 08:012020/05/04 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所指出，為即時瞭解上市公司所營業務性質改變或經營策略調整情形，證交所每年定期檢討各上市公司產業類別。依照2019年財報顯示，今年有廣豐(1416)及嘉威(3557)2家上市公司自6月1日起調整產業類別。 廣豐由「紡織纖維」改為「其他」，嘉威由「光電業」改為「其他」，證券代號不予變更。 (時報資訊) #廣豐 #嘉威 #產業類別 #證交所 #改為 也許您會感興趣 推薦閱讀 留意原油期貨ETF高溢價風險 04:102020/04/30 證券．權證 交通部APP示警狀況多 綠委建議改為好玩地點提醒 11:092020/04/30 政治 108年公司治理評鑑 僅16％上市公司「接班」得分 17:522020/04/30 財經 109年有廣豐、嘉威二家上市公司產業類別調整 18:162020/04/30 財經 MSCI臺灣ESG高股息30指數ETF 獲資格認可 18:442020/04/30 財經 證券商ETF及ETN競賽 5月4日開賽 18:442020/04/30 財經 首次要求公布接班計畫 僅16％上市公司得分 04:102020/05/01 財經要聞 Q1營收創新高 受惠5G布建 嘉威金居 營運看旺 04:102020/05/03 產業特刊 券商ETF及ETN競賽 今登場 04:102020/05/04 產業特刊 廣豐嘉威6月改列其他類股 04:102020/05/04 產業特刊 財經熱門新聞 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 4小龍GDP遭病毒轟炸…謝金河斷言台灣結局 - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 台股明天開盤不妙 空手散戶機會來了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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