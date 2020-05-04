台灣高鐵(2633)在證交所公布的第6屆公司治理評鑑名單中，今年第三度獲得排名前5％佳績，同時也再度蟬聯「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10％。台灣高鐵董事長江耀宗指出，公司為堅持貫徹「落實誠信經營、強化公司治理、善盡企業社會責任」最高經營原則所做的努力及行動，已深獲社會認同。

台灣高鐵持續提升營運績效及強化公司治理，自2016年上市以來，先後獲納入MSCI台灣指數、富時台灣50指數、富時新興市場指數、公司治理100指數、富時社會責任新興市場指數等成分股；去年6月，富時羅素更確認台灣高鐵已獲獨立評鑑系統FTSE4GOOD評定，再次入選台灣永續指數成分股。

台灣高鐵表示，持續以專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）以及永續關懷（Touch）的4T作為發展主軸，除提升服務品質、追求營運績效外，更希望將企業社會責任（CSR）思維融入經營策略中，落實永續未來的決心。

(時報資訊)