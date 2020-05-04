【1】蘋果前景不明 台股今看蘋概臉色

蘋果於4月30日盤後公告第一季財報，單季營收、每股純益雙雙優於市場預期，儘管基於需求能見度降低，無法提供本季財測，然1日在美股重挫環境中只小跌1.61％、盤後轉為小漲0.46％，法人研判，市場短線已消化蘋果無提供財測利空，相關供應鏈4日有機會在台股大盤受美股拖累時發揮撐盤力道。

【2】巴菲特認栽 出清航空股

股神巴菲特表示，他擔任董事長的柏克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）已出清聯合、美國、西南與達美等所有航空公司股票，顯示航空業前景極不受看好。同時，柏克夏持有高達1,370億美元現金部位，巴菲特卻不打算進行任何大型交易，因為他說，現在找不到吸引人的標的。

【3】MSCI調整 台股權重拚止跌

MSCI明晟半年度調整將於台灣時間5月13日揭曉，本次全球遭新冠肺炎疫情、油價崩跌衝擊，各市場表現如坐雲霄飛車，法人指出，台股4月表現在新興市場中相對突出，且2020年少了提高大陸上證A股納入比重的結構性因素干擾，台股權重有機會拚止跌。

【4】15檔首季EPS勝去年同期 買盤挺

新冠病毒挫各國經濟，亦打亂全球供應鏈步調，疫情衝擊程度不容小覷，然旺宏（2337）、世界（5347）等15檔首季獲利卻愈挫愈勇，逆勢繳出超越去年同期的亮眼成績，成功博得市場滿堂彩，法人押寶後市營運有機會節節高升。

【5】減產新協議生效 瑞銀：原油供需第三季邁向平衡

OPEC+減產新協議5月1日開始生效，也帶動國際油價回升，紐約輕原油（WTI）價格在五一連假期間，盤中回到每桶20.48美元，瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，國際油價短期仍面臨巨大的壓力，主要是市場要消化油價暴跌的後遺症，但從基本面來看，下一季度的供需會邁向平衡。

(中時電子報)