新冠肺炎衝擊全球，為了避免群聚感染，政府呼籲民眾盡量少出門，使得許多企業接連受到影響。日本觀光旅遊業也因此受到影響，一間位於小樽（おたる）的水族館為因應疫情目前也正值休館期間，但館方仍持續透過社群媒體和民眾保持互動，日前就在推特上傳了一張「企鵝腹肌」的照片，許多網友看到紛紛大讚可愛！

日本小樽水族館在推特上傳了一張貌似在沉思的企鵝照片。但引起廣大網友討論的卻不是牠可愛的思考模樣，而是在牠大片純白的腹部上竟然出現了一塊塊清楚可見的腹肌，數一數似乎有20塊！這張照片是由飼育員偶然間所拍下 至於企鵝腹部為什麼出現腹肌，他表示這狀況並不常有，自己也是第一次看到。

根據綜合媒體報導，這隻腹肌企鵝今年2歲，是體型僅次於皇帝企鵝和國王企鵝的「巴布亞企鵝」。對於企鵝腹部出現腹肌，水族館的獸醫表示，這種現象確實很少見，推測應該只是羽毛分開才出現「腹肌」形狀，純屬偶然。

腹肌企鵝的照片一貼出，便被轉推了超過8千次，網友也紛紛在照片底下留言，「好像大猩猩」、「看起來好哀愁」、「是理想的腹肌」。

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(中時電子報)