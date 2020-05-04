新冠肺炎疫情重擊車市，各界呼籲，政府應透過延長汽車汰舊換新減徵貨物稅方案實施，為台灣車業「紓困」，並可收到減輕民眾負擔、刺激消費活絡經濟、增進整體稅收等多重成效。

汽車業人士分析，疫情初期，民眾減少搭乘大眾運輸工具，改為自行駕車，促使今年第一季國內新車銷量成長；然隨疫情拖長、擴散，疫情推助的買氣已快速消退。

採汰舊換新政策購車占比。（圖／工商時報陳信榮整理）

4月新車領牌冷 減雙位數

從監理所的新車領牌資料來看，4月前20日的新車掛牌僅1.29萬輛，不僅比去年同期減少16.9％，更比3月同期衰退高達33％，加上總體經濟不振，導致景氣低迷。

此外，汽車供應鏈也大受疫情影響，如福特六和汽車因零組件來自歐洲各地，面臨缺料問題，生產線被迫停工至少一周；台灣最大的車廠國瑞汽車，則因為中東地區疫情嚴重，外銷訂單減少，故從5月4日到18日產能將減半調節。

國內車廠今年初才因大陸缺料的問題，出現減產停工的狀況，現好不容易復工後，又將可能面臨歐美進口零件供應不足的危機，新車無法按計畫生產供應，都為今年車市走勢投下變數。

政府因應疫情衝擊，擬定相關紓困方案提供各產業補助之際，對於協助汽車業度過疫情寒冬，業者建議，政府可思考從減徵汽車貨物稅、牌照稅等作法，來減輕民眾買車的經濟負擔，並達到活絡整體經濟消費的成效。

畢竟疫情來襲，多數人的收入都受到影響，因而減少消費；減稅，則是公認最有效的刺激消費手段。根據電子媒體公布的民調，47.1％的民眾認為疫情對自己的收入有影響；而在不同的紓困方案中，41.1％的民眾認為減稅是最有效的紓困措施。

但減稅、免稅牽扯的修法工程浩大，近期紓困車業可行性最高、討論度也最高的作法，即是「延續汽車汰舊換新5萬元的補助」。

政府自2016年開始推動汰舊換新減徵貨物稅的政策，針對購買汽車、機車的車主，在換購新車前後半年內報廢或出口原本的舊車（車齡六年以上汽車、四年以上機車），都能享有汽車5萬元、機車4,000元的貨物稅減徵優惠。

政策帶旺產業 締造多贏

根據財政部資料，2016～2019年6月間平均有31.8％的汽車車主使用汰舊換新政策購車，可見此政策確實成為民眾購買新車、汰換舊車的誘因。尤其在現在各行各業受疫情影響之際，此舉無疑是雪中送炭，幫人民省了荷包。

根據工業局資料，汰舊換新補助政策實施的四年間，政府的貨物稅收入雖減少，但政策帶動的新車銷售量，反而增加政府從車廠課徵的其他稅收，如營利事業所得稅、營業稅、關稅等，國庫在四年內增加高達1,057億元的稅收。

此外，汰舊換新政策亦帶動汽車產業產值提升，包含上游（如鋼材、樹脂、橡膠、零組件）、整車廠及下游（銷售服務、物流、保險）等共2,115億元，顯見汰舊換新政策在整體經濟上的幫助，不只民眾有感享受5萬元的貨物稅折扣，更帶動周邊、上下游產業景氣，提升整體經濟環境，可謂多贏的決策。

現值立院第一會期，也可觀察到立法委員們不分黨派，相繼提出汽車貨物稅減免的法案，可見此議題已成為朝野間的共識，各界皆希望能將減徵貨物稅對促進產業經濟的效果延續下去。

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(中時電子報)