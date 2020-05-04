今天到周三(5/6)氣溫暖熱，南台灣、台東高溫37度，各地晴到多雲，午後山區偶有零星雨。氣象專家吳德榮指出，周三晚至周四(5/6~7)鋒面接近，北部、東北部有陣雨或雷雨，氣溫稍降。周日(5/10)晚起鋒面又接近，下周一(5/11)晨「梅雨季」第1道鋒面抵達，全台有陣雨或雷雨，氣溫下降、北台灣稍轉涼。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新模式模擬顯示，周三晚至周四鋒面接近臺灣北部海面，北部、東北部有局部短暫陣雨、雷雨，氣溫稍降；其他地區雲量增多，中南部山區、花東有短暫降雨。周五至周日白天鋒面北移，台灣在暖氣團內晴朗炎熱，午後山區有局部陣雨或雷雨，部分平地也有雨。

吳德榮說，下周日晚起，鋒面再度接近，北台灣雲量增多，下周一清晨「梅雨季」第1道移動性鋒面報到，全台各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，氣溫下降、北台灣稍轉涼。

(中時電子報)