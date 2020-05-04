友訊(2332)經營權之爭一波未平一波又起，就在6月1日股東臨時會召開前，原本看似市場派勝券在握之際，公司派卻祭出兩招，不僅找來大股東佳世達(2352))，以友訊為明泰大股東身分，閃電撤換明泰董事長李中旺，佳世達更宣布將以每股30元公開收購明泰普通股、溢價率為35%，屆時可望以42.8%股權，坐穩明泰最大股東，這場網通界得經營權之爭，原本就暗潮洶湧，在佳世達的加入後，戰線再延燒，而在網通業以專業技術為人稱道、人稱「李先生」的李中旺，遭到無預警解職，回首兩年前，李中旺主導，引進佳世達認購私募股，成為明泰最大股東，如今佳世達的股份卻讓他不得不離開明泰董座大位，這恐也是他始料未及的。

就在友訊市場派台鋼集團攜手友訊董事會成員明泰董事長李中旺、友訊前總經理林仕國等力量，由獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳宣布將在6月1日自行召開股東臨時會，喊出「改革」、「回歸專業」，欲解除董事高聚投資的董事職務，即友訊創辦人高次軒遺孀胡雪，不料，由於明泰、友訊過去有品牌和代工的分家歷史淵源，故雙方互相持股，也因此歷史背景，友訊公司派不甘坐以待斃，找來大股東佳世達幫襯，在上週五明泰董事會中，撤換明泰董事長李中旺，由佳世達法人代表黃文芳擔任明泰董事長，立即生效。

友訊是由已故創辦人高次軒以及包含李中旺在內的7人，一手打造的網通品牌，「D-Link」金字招牌揚名國際，堪稱當時網通的「台灣之光」也不過，2006年營收規模一度衝上417億元，但在高次軒2008年4月驟逝後，營運成績一年不如一年，除大陸的低價紅海戰術來勢洶洶外，高層的動盪也恐是要命關鍵，在高次軒過世後的12年，友訊一共換了7位董事長，李中旺是在高次軒驟逝後，即接任友訊董事長，一直到2011年在董事會中落馬，回歸明泰董事長，繼續在網通產業發揮所長，但當時其依舊是友訊大股東之一。

友訊創辦人高次軒遺孀胡雪，為目前友訊董事高聚投資代表人、也就是現任董事長，就是目前所稱的公司派，而友訊獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳日前也在媒體上刊登召集友訊今年第一次股東臨時會公告，就是欲將其解任，其訴求的就是讓公司營運回歸專業，由於先前市場推估，以胡雪為首的高家可控制股份不超過15%，而以台鋼為首的市場派持股則逾15%，加上透過委託徵詢的股權則約2成，其實市場派勝算頗大，但公司派出招，找來明泰大股東佳世達，在明泰和友訊為互相持股下，無預警在上周明泰董事會中，解任董事長李中旺，而李中旺背後所象徵的就是喊出讓友訊回歸專業、拚改革的市場派，故友訊這場經營權大戰在加入佳世達後，戰局瞬間扭轉，市場派是否就此坐以待斃，也或是公司派還有招數，整場經營權之爭恐怕是未完待續。

(時報資訊)