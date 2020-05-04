友訊(2332)經營權之爭波瀾在起，公司派找來大股東佳世達(2352)，以友訊為明泰大股東身分，閃電撤換明泰董事長李中旺，佳世達更宣布將以每股30元公開收購明泰普通股、溢價率為35%，屆時可望以42.8%股權，坐穩明泰最大股東。

明泰自2015年起，營運起起伏伏，表現並不穩定，在2015年、2018年時更是吞下虧損，一生都在網通業打滾，人稱「李先生」的李中旺，並沒有既定形象中董事長的氣派，更多的是謙遜以及那一股對網通產業的熱誠，明泰在2018年，由當時董事長李中旺主導，引進佳世達認購私募股，成為明泰最大股東，盼雙方可以各自發揮代工、品牌優勢，在5G時代大顯身手，李中旺更在去年底，再找來仲琦(2419)壯大實力，透過認購私募現增，入股仲琦，為迎戰5G磨刀霍霍，明泰營運也漸漸走出前幾年低潮，漸入佳境，只是計畫趕不上變化，如今看來，明泰的5G大餅尚未到口，卻因為友訊的經營權之爭捲入風暴之中，佳世達也成為李中旺不得不拱手交出明泰董座大位的關鍵。

以明泰董事會名單來看，李中旺及總經理林裕欽為個人董事，佳世達持兩席董事，法人代表分別為陳其宏、黃文芳，至於友訊，則持有明泰兩席董事，還有獨董黃明富、林茂昭，在上周的董事會中，友訊代表提案更換董事長，最終友訊、佳世達各兩票總計四票，加上總經理林裕欽一票，以五比三通過提案，故李中旺閃電遭到解任。

佳世達本次除了在明泰董事會發揮關鍵，更隨即在董事會當天晚間，召開重訊宣布，擬在不晚於5月12日起，以每股30元收購明泰，擬收購最多10.3萬張股，即19%的明泰股權、屆時佳世達持有明泰股將上看 42.8%，更加坐穩最大股東位置，由於先前儘管明泰引進佳世達，但整體公司營運仍以李中旺在當家作主，故市場也猜測，佳世達有機會挾本次機會，擴大持股，屆時不排除可以自己在明泰經營權中當家做主，現階段佳世達持有明泰股權逾二成，佳世達董事長陳其宏兼任明泰副董事長，至於明泰新任董事長，則是佳世達商業暨工業用產品事業群暨事業群總經理黃文芳接任。

話說「商場如戰場」，無論是企業、個人，在適當的機會，穩固自身利益、或亦是藉局勢獲取更大利益，也都是屢見不顯得商業手段，「兵不厭詐、這就是戰爭」，是非對錯，處於不同位置也就會有不同的見解，只是小股東卻是何時無辜，一厥不振得營運、難以挽回得股價，卻也只是無語問蒼天，友訊一度叱吒網通業，2006年營收規模高達417億元，但2019年營收規模僅剩下170億元，友訊在創辦人高次軒2008年4月2日辭世當日，股價為49.85元，其後甚至一度跌至2015年的7.82元，友訊上周五(4月30日)股價收在12.2元。

友訊曾在2016年找來半導體「戰將」宣明智擔任董事長，當時堪稱要當救火隊，找國際大廠喊話要打造網通艦隊揮軍全球市場，看似眾志成城，無奈宣明智2017年3月宣布走人，似乎也透露著再堅強的「專業」，仍不敵內部大股東意見分歧，畢竟安內才能壤外，唯有動盪的經營權塵埃落定，專業重新上陣，友訊方有機會重新擦亮招牌，在5G時代重拾一席之地。

(時報資訊)