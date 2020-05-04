阿中部長太威！搬西瓜慶功 市場買氣增

適逢西瓜產季，受到疫情影響買氣低，再加上餐飲業不景氣，西瓜需求更低，供過於求讓價錢跌了3成，但因疫情指揮中心指揮官陳時中，在連續6天0確診的記者會上搬了6顆西瓜，成功刺激市場買氣，目前價格稍微回升，零售價每台斤10元，未來還可望持續上漲。

紅通通西瓜塞滿果汁機，加入冰塊打成一杯杯沁涼西瓜汁。俐落刀法沒兩下，一盤原汁原味西瓜就能上桌，大口咬下香甜多汁超消暑。

適逢雲林西瓜產季，但今年因為疫情影響，餐飲業需求大減，供過於求，價錢跌了3成。就連阿中部長都要幫忙業配西瓜，「西瓜是我們的農民非常辛苦的心血，多補充一些天然的水果蔬菜青菜，這都是對身體非常好的」。

台灣連6天零確診，記者會的桌上擺出6顆大西瓜。（資料照／魏怡嘉攝）

為了慶祝連續6天0確診，直接搬了6顆大西瓜到記者會，成功炒熱西瓜買氣。民眾：「（會不會增加你的購買慾望）會喔，會支持一下」、「在這個時間能夠幫農民，幫忙一下就是很好的」。

疫情趨緩，西瓜買氣跟天氣一樣熱起來，不少民眾到大賣場挑西瓜。台南西瓜產季接近尾聲，雲林濁水瓜產量減少3成，花蓮西瓜剛剛要採收，目前全台總產量減少，零售價每台斤10塊，未來還會越來越穩定。

瓜農：「以前（低點）都在5塊、6塊，感謝陳時中，因為讓這些農民，跟這些生產者還有這些盤商，大家都好過」。

盤商說，西瓜價錢會越來越高，感謝阿中部長幫忙。陳時中不僅是防疫指揮官，還得身兼農產業配王，推銷本土西瓜。

(中時電子報)