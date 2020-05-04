台中東勢3日清晨發生雞農命案，64歲張男疑遭鎌刀砍殺，身中多刀，倒臥大甲溪畔果園，失血過多不治。警方發現，案發前僅死者與報案人許男出入偏僻便道，2人疑涉金錢糾紛，懷疑許男涉案，但尚未尋獲凶刀，許男也矢口否認，警方漏夜偵訊試圖突破心防。但警方發現，許男身上沾有血跡，且右手有刀傷，疑似涉有重嫌，上午檢察官將聲請羈押。

台中市消防局昨日上午接獲許姓民眾報案，指在東勢區東關路5段通往大甲溪畔果園發現友人遭人砍傷，全身是血，意識不清。救護人員到達時，傷者全身多處刀傷，趕緊送東勢農民醫院急救。

東勢農民醫院說，張男刀傷集中四肢及左腰，疑失血過多，8時38分到院前死亡。警方調查，死者與妻小不睦，獨居東勢租屋處，平時騎車到大甲溪畔養雞，報案的友人則在旁種菜及水果。

大甲溪畔便道平時只有砂石車進出，警方調閱附近監視器，發現案發前僅死者與報案人許男出入，且兩人有共同投資。鑑識人員發現現場有明顯打鬥跡象，地上留有鞋印；許男身上也採集到血跡反應，跡證指向他涉有重嫌，唯許男矢口否認犯案。

警方表示，經訪查周邊住戶及清查死者生前交往情形，發現許男與死者間有金錢糾紛，加上檢警認為許男身上沾有張男血跡，且供詞不一涉有重嫌，依殺人罪嫌將他移送法辦，上午將向法院聲請羈押。

(中時電子報)