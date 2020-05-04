消防隊前往搶救，到達發現是一部貨車起火燃燒，立即佈署水線搶救。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

四日凌晨一輛載滿排風扇的貨車，行經台中市西屯區台灣大道三段時，忽然起火燃燒。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市4日上午4時30分，在台灣大道發生一起火燒車案，一輛載滿排風扇的貨車，行經西屯區台灣大道三段時，忽然起火燃燒，消防局獲報後，立即出動搶救，司機在途中發現車輛出現異常，要下交流道要檢查，不料就於台灣大道上起火燃燒，貨車司機倉皇逃生，消防員花十幾分鐘即撲滅火勢，但滿車排風扇貨車燒精光，起火原因，警消還要進一步釐清。

消防局今天上午四時廿九分接獲台中市警察局市政派出所轉報，表示台灣大道三段有一輛貨車起火，駕駛已逃生，急需協助搶救。

這一輛大貨車載送排風扇，原本計畫從台南要運送至台北，途中行經台中時，發現車輛出現異常，司機決定先行下交流道要檢查，貨車隨即於台灣大道上起火燃燒。

消防局黎明分隊出動各式救災(護)車4輛、消防人員11人，由黎明分隊分隊長鄭培齡帶隊前往搶救，到達發現是一部貨車起火燃燒，立即佈署水線搶救，貨車司機發現貨車起火，快速逃生，但滿車排風扇貨物搶救不及，陷於火海，初估財物損失10萬元。

這起火燒車發生時間在清晨四點多，雖然臨近台灣大道，幸好還不是上班車流多的尖峰時間，未造成交通問題，這幾日天氣炎熱，貨車司機載運北上的排風扇祝融之火，損失不小，警消還要進一步調查火燒車原因。

(中時 )