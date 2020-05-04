台中新餐廳〈大漁MAGURO壽司〉有19間包廂，採用最先進壽司輸送帶將餐食送進包廂，標榜點餐與送餐均「零接觸」。（圖／大漁壽司）

採先進輸送帶將餐食精準直接送進包廂，台中新餐廳〈大漁MAGURO壽司〉斥資近550萬元建置了此一「零接觸」送餐系統。（圖／大漁壽司）

〈大漁MAGURO壽司〉菜單很多樣，「刺身推薦」集合了季節甜蝦、海膽蘿美卷、鮮干貝、鮭魚、白肉魚和透抽細麵等多道鮮美生魚，澎湖透抽更細緻刀工切成「細麵」呈現。（圖／大漁壽司）

每份60元的〈天婦羅炸壽司〉，是專為不敢生食的小朋友設計，也是江俊民兒子從小吃到大的「兒童系壽司。（圖／大漁壽司）

〈北寄貝葛粉蒜蓉蒸〉的清蒸北寄貝個頭碩大，Q彈貝肉搭配鹹甘醬汁愈嚼愈香，襯在盤底的豆腐和葛粉並能吸附醬汁。（圖／大漁壽司）

〈海苔壽司〉、〈炸蝦壽司〉和〈龍蝦沙拉軍艦〉，是3款很受小朋友喜歡的「兒童系壽司」。（圖／大漁壽司）

每串120元的〈松阪豚肉串〉，是居酒屋風格的烤肉料理，在〈大漁MAGURO壽司〉也吃得到。（圖／大漁壽司〉

一份2支159元的〈明太子雞翅〉，是將雞翅去骨後填入鹹香明太子再油炸，是很美味下酒菜。（圖／大漁壽司）

〈板前長推薦〉集合了星鰻、鮮干貝、胭脂蝦、鮭魚卵、海膽、白肉魚和鮭魚等7貫人氣口味握壽司，方便入門者點用。（圖／大漁壽司）

〈黑毛和牛白味噌鍋〉是以甘醇的白味噌為湯底，加入大量菇類和黑毛和牛肉片煮成個人份的砂鍋湯品。（圖／大漁壽司）

台中的餐飲業澎湃且富創意，開在台北市南屯區的〈大漁MAGURO壽司〉為全台第一家點餐與送餐皆「零接觸」的日料餐廳。（圖／大漁壽司）

零接觸！零接觸！非常時期，事事時時最好都零接觸！為了防疫，各行各業都想辦法零接觸！人們擔心接觸後感染了病毒，所以鎖國、封城、停課、遠距辦公、線上會議，為的就是零接觸。這股戒慎戒懼的氛圍，加速了「宅食經濟」的市場成長，也點燃了「零按觸經濟」的火苗，美食餐飲外送平台與速食連鎖業者相繼推出「零接觸外送服務」並結合電子支付點餐，如今台中更出現了全台第一家點餐、送餐皆零接觸，以輸送帶將菜餚直送包廂的日本料理餐廳〈大漁MAGURO壽司〉，希望藉此搶攻新疫情推著向前走的「零接觸經濟」新商機。

為慶祝開幕並鼓勵消費者感受零接觸用餐消費體驗，〈大漁MAGURO壽司〉大方推出「半價祭」優惠促銷活動，即日起至5／31日店內菜單上的〈極上大腹〉、〈松露炙和牛〉、〈馬糞赤海膽〉、〈新鮮大干貝〉、〈牡丹蝦〉與〈「星鰻〉和〈和炙胭脂蝦〉等7款人氣壽司一律「買一送一」。另外，即日起至6／30日到店消費，即贈當次消費總額的半價折價券，例如消費1萬元即贈5000元折價券，可於下次平日使用。老闆江俊民希望藉零接觸全新服務與殺很大的優惠，逆勢突圍。

台中的餐飲業不僅蓬勃興盛，且更充滿創意，餐廳的空間與菜式更予人「澎湃大器」的感受。位在台中市南屯區文心南路的〈大漁MAGURO壽司〉，占地150坪、規畫有一20人的開放式用餐區，以及19間包廂，每間包廂可接待4至8人。除點餐e化，更斥資550萬元建置了最新的壽司菜餚 輸送系統。客人坐在包廂內以平板點餐，廚師在後場得到指令即著手現做，再藉由此先進輸送帶送進包廂，除了菜餚外，連紙巾也是從此輸送帶送入包廂，「零接觸」的相當徹底。

〈大漁MAGURO壽司〉建置的輸送系統其實早被應用在日本當地許多壽司店，這套系統是繼「新幹線」輸送帶系統、e化觸控式面板點餐系統之後，「3.0版」的日本迴轉壽司輸送系統。過去台灣沒有餐廳應用在包廂，江俊民原本是希望藉此系統優化並升級客人消費體驗，如今開幕碰到疫情，於是「超前部署零接觸」的流程成了新餐廳一大賣點。

〈大漁MAGURO壽司〉店名中的「MAGURO」，在日文中指的是「鮪魚」。品牌中加上日文這個字「まぐろ」，目的是凸顯餐廳的差異化特色。

江俊民投資經營的大漁餐飲集團旗下有〈大漁迴轉壽司〉、〈石亭兼六園日本料理〉、〈大江戶町鐵板燒〉與〈大江戶町鰻屋〉等品牌，且過去與日本千葉縣的鮪魚專賣店〈新鮮鮪魚壽司〉長期合作並技術交流。江俊民說，這回新開〈大漁MAGURO壽司〉，店用使用的大目鮪、黃鰭鮪等皆為台灣近海捕撈，然後再外銷日本的生鮮高級品。江俊民並強調，鮪魚皆以活締方式處理放血保鮮，並全程低溫冷藏。在進貨之後視魚大小放在攝氏零下2至0度的低溫冷藏室環境中以冰溫熟成4至7天，藉此提升魚肉的「旨味」。

〈大漁MAGURO壽司〉菜單上以鮪魚為主題的壽司品項就多達15種，型態有握壽司、手卷、軍艦和鐵火細捲等，風味則有炙燒、加味、山藥掛、海膽等變化，選擇多樣。店內常態提供的黑鮪魚，則採用自日本進口的西班牙黑鮪。台灣每年5月中即開始進入新鮮黑鮪魚產季，江俊民表示，〈大漁MAGURO壽司〉當然也會採購進貨，為鮪魚控提供新鮮現流的黑鮪魚菜餚。

〈大漁MAGURO壽司〉標榜率先引進最先進的迴轉壽司輸送系統，但這裡其實不只是一家「壽司店」，而是一菜單上結合高級料亭、壽司割烹，以及居食屋等各色菜餚的新概念日本料理餐廳。

台中餐飲業老闆們真的都「Hen 會搞餐飲」，江俊民這回開〈大漁MAGURO壽司〉，過平板電腦點餐系統就又發揮巧思從買家角度設計菜單，客人除可依「壽司」、「刺身」、「一品料理」、「飲料甜品」等料理類別選菜，也可按照個人預算從「價格分類」切入，壽司從40元起至200元不等、選擇豐儉由人。

「推薦料理」則是針對初訪或有「選擇障礙」的消費者而設，其下再分多種選項，例如「今日鮮賣」顧名思義就是指當天進貨的現流鮮魚，「熱銷排行」則彙整點食率最高的菜品。「精選壽司」則跳脫坊間迴轉壽司一種口味2貫的限制，讓想喜歡嘗鮮的人能少量多樣，品嘗到超值的壽司組合，例如：〈板前長推薦〉集結了星鰻、鮮干貝、胭脂蝦、鮭魚卵、海膽、白肉魚和鮭魚等7貫人氣口味握壽司，是一體貼的設計。

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