上櫃公司公司治理評鑑結果出爐，此屆排名與前屆相較，前20%名單中共計有28家上櫃公司新進榜，前5%之區間則有5家公司新進榜，且其中4家公司係首次進榜，顯見上櫃公司對於公司治理評鑑之重視，並致力精進公司治理之結果。

為持續提升我國公司治理之水平，櫃買中心與證券交易所持續辦理公司治理評鑑，此次列入評鑑排名之公司計有901家上市公司及699家上櫃公司，共1600家。依公司治理藍圖規劃，本屆依得分情形，區分為前5%、6%至20%、21%至35%、36%至50%、51%至65%、66%至80%，及81%至100%等7個級距公告；另依受評公司產業別及108年底市值，以「金融保險業」、「市值100億元以上之電子類」及「市值100億元以上之非金融電子類」等三大產業面多元化公告方式將上市櫃公司混合排名，級距分為前10%、11%至20%、21%至40%、41%至60%、61%至100%等5個區間公告，增加資訊可比較性及促進公司積極提升公司治理。

櫃買中心表示，公司治理評鑑為「2013強化我國公司治理藍圖」最重要的工作項目之一，新版公司治理藍圖亦將「強化公司治理評鑑效度」列為首項策略目標，透過指標評核內涵，逐步導引企業採用各項良善之公司治理措施，並持續提升質化指標比重、強化指標「質化要求」，增加給分差異題型及增加問卷機制，以持續推動我國上市櫃公司治理之健全發展。自實施公司治理評鑑以來，上櫃公司於公司治理各項構面皆持續進步，並顯現於各項公司治理統計數據，包括：董監事選舉採候選人提名制度、設置審計委員會、提供英文資訊、編製企業社會責任報告書等，達成家數皆逐年成長。

此屆排名前20%之名單中共計有28家上櫃公司新進榜，前5%之區間則有5家公司新進榜，且其中4家公司係首次進榜，顯見上櫃公司對於公司治理評鑑之重視，並致力精進公司治理之結果。

櫃買中心提醒，配合主管機關「公開發行公司年報應行記載事項準則」及「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」部分條文修訂，上櫃公司於最近年度公司治理評鑑結果屬最後一級距者，或最近年度及截至年報刊印日止，曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃，或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者，應於股東會年報及公開說明書揭露最近年度個別董事及監察人之酬金及個別揭露前五位酬金最高主管之酬金，以強化公司治理運作情形之資訊揭露，並提升非財務性資訊之揭露品質。

(時報資訊)