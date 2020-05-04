銅箔基板廠—台光電(2383)因產品組合較佳，第1季稅後盈餘為7.33億元，年成長54.09%，創下歷年同期新高，單季每股盈餘為2.29元，由於第2季工作天數正常，台光電第2季業績可望略優於第1季，由於台光電於去年即獲得全球前3大伺服器及交換器ODM及前三大OEM客戶等多項新案，預期今年此類高階材料出貨量將大幅成長50%以上。

受惠於基礎建設網通類產品高速低信號損失無鹵素環保材料及HDI等高階產品出貨成長，降低台光電黃石廠受到新冠肺炎疫情延後復工衝擊，台光電第1季合併營收59.09億元，年成長16.51%，為歷年同期新高，營業毛利為14.3億元，年成長33.15%，由於產品組合改變，高階網通無鹵素環保材料產品和醫療用板增加，單季合併毛利率24.21%，年增3.03個百分點，稅後盈餘為7.33億元，年成長54.09%，創下歷年同期新高，每股盈餘2.29元。

台光電表示，5G及網通產品相關應用大幅導入無鹵素環保材料，台光電子多年在無鹵素(HF)環保材料及高階HDI材料的業績領先同業，新增加的應用使得台光電多年累積的開發及生產經驗回報持續增加，穩居世界第一地位；在人工智能(AI)、雲端運算的高效能運算(High Performance Computing)趨勢下，資料中心高階繪圖處理器(GPU)的新設計架構會使用更多的高階HDI材料，全球景氣雖受新冠病毒疫情影響，但在5G通訊基礎建設相關需求帶動下，預期資料庫中心(data center)伺服器及交換器的需求量，仍會持續增加。

除了5G相關應用大幅導入無鹵素環保材料，在原有的世界第一HDI市場，台光電亦持續成長；台光電子在5G手機材料的市佔率預期比4G手機材料還要高，穩居高中階手機材料世界第一地位。5G mm Wave手機採用SLP架構高階材料，高階筆電(NB)及平板(Tablet)也採用高階HDI，另外桌上型電腦(PC)也由傳統板逐漸轉為HDI架構。

台光電去年即獲得全球前三大伺服器及交換器ODM及前三大OEM客戶等多項新案，預期今年此類高階材料的出貨量會持續大幅增長50%以上。

台光電表示，在基礎建設網通類產品高速低信號損失材料，各家ODM/OEM自去年將無鹵素環保材料列為必備門檻條件後，加上新產能的開出，今年業績展望仍審慎樂觀。

(時報資訊)