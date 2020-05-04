新北市男子闕秉宇6年前開車未熄火在車上昏睡，員警據報前來處理，他驚醒後竟猛踩油門衝撞警後逃逸，警方循線將他逮捕；台灣高等法院判他無罪，經撤銷發回後，更一審佐以監視器錄影畫面等證據，認定他犯行明確，改判囚1年10月。可上訴。

判決指出，2014年7月24日傍晚闕男把車子停放在新北市一處巷弄後昏睡，路過民眾見車未熄火擔心不測，於是通知警方前往處理，新北市三重分局黃姓及陳姓員警到場後，呼叫並拍打車窗，但闕男趴在方向盤上沒有反應。

警方通知消防隊員到場擊破後車窗以開啟門鎖，闕男驚醒後，竟猛踩油門撞擊前方的警用機車後逃逸，過程中撞傷路人，警方拾據他掉落在現場的車牌循線逮獲闕男。

新北地院斥責闕男無視公權力的執行及員警安危，且犯後飾詞圖卸其責，未能正視己非、毫無悛悔之意，依損壞公務及開車肇逃判囚1年10月，高院認為無法證明闕男開車撞警，逆轉改判無罪。

高院更一審認為，陳姓及黃姓員警當時與闕男面對面近距離接觸，且勘驗現場監視器錄影畫面結果相符，當時現場見天色並非昏暗，員警與他發生過拉扯，可清楚辨別他的長相，員警不會有誤錯的情況，闕男犯罪事實明確。

更一審審酌闕男開車撞員警後逕自驅車逃逸，致使員警險遭拖行，他肇事後不僅未盡救護義務更迅即逃逸，意圖逃避相關責任，審理迄今未能正視己非，毫無悛悔之意，應受有相當程度之刑事非難，判刑1年10月。

(中時 )