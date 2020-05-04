闕姓男子開車撞執勤員警並波路人，他發生事故後離去；法官在有罪判決中指出指出，雖然大法官會議去年作成777號解釋，肇事逃逸罪的「肇事」定義不清違憲、立即失效，但闕男過失責任明確，不適用釋憲結果。

刑法185之4條規定，駕駛動力交通工具肇事致人死傷 而逃逸者，2013年修法後，提高到1年以上，7年以下徒刑，如果是累犯，就算情節輕微法官減刑後仍須入獄，不得易科罰金。有多名法官及當事人對該法聲請釋憲。

去年6月司法院大法官認為，發生車禍不論行為人有無故意或過失，一律用「 肇事」來涵蓋，這樣的法律條文不是民眾所能理解或預見，由於肇事的文義違反法律明確性，是違憲且立即失效，未來只能用故意或過失有無來判定其責任。

撞警肇逃案，承審的法官就依據釋憲結果，不是依闕男有無肇事來判定刑責，改認定他駕車直接撞擊路旁行人逃逸離去，車禍事故之發生他有過失，且過失責任明確，因此仍可以刑法185之4條規定對他究責。

(中時 )