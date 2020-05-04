代理經營摩斯漢堡的安心（1259）日前舉辦資深員工表揚會，今年度年資達10～30年者共85位，由16位代表出席受獎，其中年資逾20年的11位員工將獲贈黃金金幣1枚。出席表揚的東元集團會長黃茂雄感謝員工長期付出及努力，並勉勵繼續加油精進。

安心2019年展店動能回升、全年淨增12間，帶動合併營收創54.84億元新高，年增4.42％，歸屬母公司稅後淨利1.61億元，年增達15.14％，每股盈餘（EPS）5.02元，優於前年4.36元。董事會擬配息3.2元，盈餘配發率約63.75％。

安心1991年將摩斯漢堡引進台灣，30年來全台直營店數將邁向300間。今年共有11位資深員工年資超過20年，其中營運部資深主管表示，在摩斯由基層員工做起，20年來受益良多，透過公司培訓持續進修提升專業能力，也實現自我價值。

安心表示，摩斯漢堡擁有良好的培訓進修課程、透明升遷管道及完善福利保障，造就年年獲選全國傑出店長及優良店長傑出人才佳績。同時，亦提供年輕人及二度就業者工作機會，店鋪另有績效獎金發放，獎勵員工的工作效率及溫暖的服務精神。

為激勵及留任主管人才，安心推出「員工持股信託」方案，基層主管績效達標者即可參加，員工提撥月薪10％，公司提撥相對金額至個人信託帳戶內，為員工定期定額投資公司股票。參加持股信託的員工，除可獲得穩定理財效果，也可以投資人身分分享經營成果。

安心表示，公司深信員工是企業經營的最重要基石，與員工站在一起，讓員工明瞭公司方針並認同理念，以凝聚企業共識。公司隨時傾聽員工心聲、提供友善安全的職場環境，以創造雙贏勞資關係，達成安心「貢獻人類、貢獻社會」的永續經營目標。

(時報資訊)