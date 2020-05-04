北韓領導人金正恩神隱多日，5月1日現身出席順天磷肥工廠竣工典禮，破除外界謠言，但仍有不少人質疑真實性，懷疑是金正恩替身。對此，媒體人李正皓相信金正恩有替身，但認為出席剪綵儀式確實是金正恩本尊，並透露金正恩家族最大特徵。

李正皓在臉書表示，仔細看過金正恩妹妹金與正、父親金正日的照片，發現他們家族最大的特徵，就是都有一對非常明顯的「兔寶寶」門牙，也特別找出過去金正恩出席活動的照片對比，兔寶寶門牙的特徵都非常明顯，且清一色左門牙略小於右門牙，顯然是同一個人。

不過這只是李正皓根據個人感覺的分析，他坦言不一定對，但從科學的角度，圖型識別（Pattern recognition）一直是人工智慧的最強項。

李正皓指出，指要過去資料量夠多，現行的人臉辨識技術，不僅可從五官與瞳孔比例來判斷此人是否為替身，甚至連走路姿勢、身體傾斜角度、不自覺的小習慣……等，都可成為人工智慧判斷的依據，這是科學與數學，騙不了人。

簡單來說，北韓敢釋出金正恩訪視磷肥工廠的影片，就絕對是本尊，因為替身根本逃不過西方情報體系事後的查驗，還不如持續神隱。

李正皓表示，自己更傾向於相信5月1日出席竣工典禮的，確實是金正恩本尊，至於金正恩莫名其妙消失20天的真正原因是什麼，那恐怕真的只能問上帝了。

(中時電子報)