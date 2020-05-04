台股上周四（4月30日）全體上市公司總市值為33兆4,283.53億元，較前周五（4月24日）總市值增加1兆9,464.46億元，周增幅為6.18％。群益證券看本周台股指數區間為10,600～11,200點，本周看好四大題材類股，包含：防疫受惠股、筆電供應鏈、被動元件股、塑化原料股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美國多個州已陸續逐步解封，重災區紐約州單日新增死亡案例持續創低，新增確診病例持續放緩，也預計5月15日之後視情況分階段、分地區重啟經濟；治療新冠病毒藥物「瑞德西韋」臨床試驗傳出佳音。

2.全球央行持續祭出救市措施，繼Fed降息至零利率、無上限QE及挹注流動性之後，ECB跟進接著取消購債上限，日銀也在近日宣佈無限量化寬鬆購買國債向市場挹注資金。

3.台經院表示，由於防疫得宜、政府適時紓困減緩衝擊、高階半導體需求續強、金融市場表現穩定，台灣經濟全年走U型復甦機率最大，估計4、5月最差，但6月起可望緩步回升，預估全年成長率1.58％，遠優於國際機構看法。

(工商 )