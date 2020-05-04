台股累計今年初開盤迄今共76個交易日，集中市場總成交值為12兆7,184.81億元，市場日均值為1,673.48億元，股票成交量週轉率為30.73％。康和投顧本周看好五大題材類股，包含：晶圓代工股、記憶體股、主機板股、PCB股、散熱元件股等，預期本周指數將在10,600～11,200點區間震盪。

康和投顧分析指出，彙整近期四項國內外利多因素，包含：

1.台幣兌美元匯率連兩日突破30元大關，再見到2字頭，台股資金面仍屬於充沛、不虞匱乏。

2.美國FED例會維持0~0.25％利率水準，採取接近零利率政策，並承諾竭盡所能動用工具支撐經濟，有效提振市場信心。

3.美原油庫存增幅低於預期，且汽油庫存及石油產量下降，激勵油價大幅反彈。

4.瑞德西韋（Remdesivir）臨床數據具療效，為治療新冠肺炎與後續疫情控制帶來新曙光。

(工商 )