有「愛美神」稱號的女星黎姿，曾主演許多知名電影、電視劇，尤以《倚天屠龍記》中的趙敏郡主最為人所熟知，連台灣觀眾都對她不陌生，黎姿紅遍華人圈，被封為「最美趙敏」，而婚後淡出演藝圈的她，心力都放在照顧家庭跟接棒弟弟的醫美公司，最近她偷閒出門度假，分享的出遊照讓粉絲大感驚訝，直呼她「還是18歲的模樣」。

黎姿出遊曬辣照，完全看不出年近半百。(取材自黎姿微博)

14歲就出道的黎姿，婚前在演藝圈相當活躍，然2008年她嫁給身家高達800億的富商馬廷強，婚後生了3個女兒，就此為家庭甘願退出演藝圈，所幸她仍經常透過社群帳號，跟粉絲分享她的生活點滴。而昨天(5/3)，黎姿在微博貼出一系列遊艇出遊照，表示出門看看藍天白雲，精神放鬆不少，「會發現許多平時不曾注意的小細節，是那麼令人感動」，因此找回了自信與生活動力。

而照片中的她黎姿，穿上簡單的白T恤搭配緊身長褲，還小心機綁起T恤下擺，露出平坦緊實小腹，長腿纖腰完美比例，遠勝許多時下正妹，但其實黎姿再過2年就50歲了，讓粉絲超級驚豔，佩服她多年來始終如一，嚴格管理才能維持這麼好的狀態，盛讚「太養眼了」、「永遠都這麼美」、「我的女神十年如一日的美」、「完全少女」，甚至打趣問她：「妳讓時間靜止了嗎？」。

(中時電子報)