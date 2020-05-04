以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國家組織以及夥伴國俄羅斯所組成的OPEC+聯盟於5月1日啟動史上最大原油減產行動，目標為減產970萬桶/日，然而，4月原油增產幅度仍創下史上最大單月漲幅，國際油價亞洲時段周一(4日)度大跌逾8.19%。

截至台北時間4日上午8點40分，紐約西德州原油(WTI)6月交割期貨價格每桶下跌1.4美元或7.08%、暫報18.38美元；布蘭特原油6月交割期貨價格每桶下跌0.91美元或3.42%、暫報25.7美元。

WTI 5月交割期貨價格在4月底結算日前一度崩跌至-37美元，寫下史上首見的負油價紀錄，但隨著OPEC+聯盟將啟動史上最大原油減產行動，以及美國原油庫存增幅低於預期，WTI 6月交割期貨價格上周大漲17%，布蘭特原油6月交割價格單周上漲23%。

不過，4月份全球原油增產幅度仍創下史上新高紀錄，原因與俄羅斯在啟動原油減產行動之前積極搶攻市場份額，小幅增加原油以及凝結油產量。沙烏地阿拉伯股市周日收跌7.41%，全球市值最高的沙烏地阿美收盤價更是重挫5.21%。

(中時電子報)