高雄市議會第3次定期大會的會前臨時會，在今天4日正式登場，市長韓國瑜將在會中進行「因應嚴重特殊傳染性肺炎相關措施專案報告」，向議會彙報，自高雄市疫情中心一級開設以來的重要事項，此次臨時會只開一天，後續將留待定期大會報告。

而海軍敦睦艦隊磐石艦的群聚感染官兵的防治措施，與疫情對高雄市的影響，疫情「紓困方案」，韓國瑜也將一併報告。

(中時電子報)