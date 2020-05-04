高雄市議會臨時會今登場 韓國瑜專案報告 09:142020/05/04 中時電子報 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜。（圖/本報資料照，林宏聰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市議會第3次定期大會的會前臨時會，在今天4日正式登場，市長韓國瑜將在會中進行「因應嚴重特殊傳染性肺炎相關措施專案報告」，向議會彙報，自高雄市疫情中心一級開設以來的重要事項，此次臨時會只開一天，後續將留待定期大會報告。 而海軍敦睦艦隊磐石艦的群聚感染官兵的防治措施，與疫情對高雄市的影響，疫情「紓困方案」，韓國瑜也將一併報告。 (中時電子報) #韓國瑜 #高雄市議會 #臨時會 #專案報告 #疫情 #海軍敦睦艦隊 #民進黨 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 開罰張經義 兩岸斷流小動作 01:112020/04/30 焦點新聞 江山穩固 不再挺太陽花 04:102020/04/30 時論廣場 韓國瑜新民調曝光....陳揮文大驚！點名3人？ 15:522020/04/30 政治 效法孫中山 革實院號召「海外興中會」全球百城募款 15:492020/04/30 政治 評貝克漢臉文 國民黨：民進黨「好友們」製造新聞流 22:512020/04/30 政治 民進黨藉疫謀獨 04:102020/05/01 時論廣場 浪費100天 他嘆氣：韓國瑜應學這兩人 09:382020/05/01 政治 總裁批簽遭移轉國有 國民黨聲請暫時停止執行遭駁回 12:252020/05/01 社會 參與IDU防疫會議談話今刊登 江啟臣疾呼台灣需要參與WHO 14:552020/05/01 政治 聲請停止執行總裁批簽移轉國有遭駁回 國民黨：進行後續行政救濟 17:292020/05/01 政治 政治熱門新聞 金正恩秋後算帳！李正皓曝駭人下場 北韓政壇恐大規模血洗 - 政治 金正恩是假的！？網發現怪點：牆面透玄機 - 政治 中選會選邊站挺罷韓！王淺秋一句話怒轟：笑話 - 政治 驚！名嘴眼尖發現神隱後金正恩這兩點和以前不一樣 - 政治 罷韓倒數 網：煮熟的鴨子要飛了？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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