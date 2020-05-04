美國與中國之間的緊張局勢升高，以及投資人對美國重啟經濟的時機仍感擔憂，周日夜間盤美股指數期貨下挫，目前道瓊指數期貨大跌356點或1.51%，報23,263點。

標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨的跌幅都約在1.5%。

在新冠肺炎疫情大流行迫使全世界經濟活動幾乎全面停擺後，美國許多州正準備放寬居家令，並讓非必要事業復工以重啟經濟。然而，世界衛生組織（WHO）的數據卻指出，截至美東時間上周五清晨4點的24小時內，美國的新冠肺炎死亡人數新增2,909人，創下該國的單日新高記錄。

市場人士表示，未來2～4周是經濟與公衛危機的關鍵，股市面臨的最大風險是過早重啟美國經濟，如果新冠狀病毒感染曲線再度升高，經濟再度停擺，將對市場心理帶來巨大打擊。

巴菲特（Warren Buffett）宣布因新冠肺炎疫情，其控股公司波克夏·海瑟威 （Berkshire Hathaway）已經出清所有航空公司持股。雖然巴菲特在波克夏年會上對美國長期前景仍然看法樂觀，但出清航空股顯示這位傳奇投資人對這場大流行病已經永久改變某些產業的疑慮，也可能顯示其他投資者對經濟將很快恢復正常過於樂觀。

根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，目前全球新冠狀病毒感染者已經超過350萬人，造成超過24萬7,300人死亡。美國的確診病例超過115萬人，死亡病例累計超過6萬7,000人，早已超過美國在越戰的死亡人數。

(時報資訊)