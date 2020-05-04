美國首季經濟成長率GDP衰退4.8%，創下2009年金融危機以來最大縮幅，美股不僅沒有下跌、反而大漲，主要是治療新冠肺炎藥-瑞德西韋又有正面效果了，美股應聲大漲；由此可見，在美國投資人心中，疫情獲得控制比經濟衰退更重要。

上周四台股挾量走高，除了生技族外，塑化股在油價持續揚升下連續第二天上漲，金控族也在外資熱錢湧入下表現強勢，因為權值股普遍上漲，使得台股量價齊揚，中多的結構在補量有成下朝向3月5日第二段起跌點11525點邁進，只要量價結構未見異常(巨量長黑)，操作上可順勢安心做多。

回到電子類股，雖然電子股比重跌落7成以下(67%)，但觀察中小型股相當活躍，可見上周四電子股是以「市場派主控」為主，早盤由供需吃緊的被動元件率先發動，記憶體族也跟著上漲，最後半導體矽晶圓也動了；這三大族群是漲價概念股，說明市場力重新回歸。(倫元投顧提供)

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