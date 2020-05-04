高階製程產品出貨持續放量，PCB廠—定穎(6251)第1季本業表現出色，單季合併毛利率攀升至15%，年增6.2個百分點，加上業外挹注，單季每股盈餘達1.94元，定穎因大陸三大伺服器客戶訂單大增，且接獲醫療設備及呼吸機面板訂單，在各產品線均見成長下，定穎表示，今年本業營運可望逐季成長。

定穎近幾年將產品重心放在汽車板、儲存式裝置、通訊及網通、光電板與醫療設備等，儘管今年第1季湖北黃石廠區受新冠肺炎疫情影響出貨不順暢，但因高階製程產品延續去年第4季需求，且黃石智慧工廠效益持續提升，新冠肺炎疫情期間廠區亦維持70%以上的稼動率，讓定穎第1季業績表現亮眼，第1季合併營收為30.35億元，僅年減0.5%，營業毛利為4.55億元，年成長69.77%，單季合併毛利率為15%，年增6.2個百分點，營業淨利為1.42億元，年增10.66倍，在業外挹注下，單季稅後盈餘5.44億元，每股盈餘為1.94元。

儘管歐美車廠受新冠肺炎疫情影響多處於停工，車市銷售亦受到衝擊，定穎因成功打入美系電動車大廠供應鏈，去年美系電動車客戶產品僅有1個料號量產，今年第1季已有8個料號量產，並有數個料號打樣中，加上其他電動車客戶，可望推升今年電動車相關產品營收可望顯著成長，今年車用板出貨仍可望持續成長。

定穎表示，第2季網通、醫療設備、儲存式裝置、光電板需求不錯，其中通訊及網通產品來自大陸伺服器客戶訂單大增，用於筆記型電腦面板的光電板需求亦很強勁，而公司接到用於醫療設備及呼吸機面板訂單已開始量產，因此雖然新冠肺炎疫情致使歐美部分車廠停工，對整體營運影響不大，預估第2季營運可望優於第1季。

定穎表示，在各產品線成長帶動下，即使有疫情干擾，看好今年營運可望逐季成長。

(時報資訊)