烏茲別克（Uzbekistan）完工才3年的「薩爾多巴水壩」（Sardoba Reservoir）上週突然潰堤，大量水流沖刷而下，頃刻間便淹沒下游地區，粗估至少22個村莊受影響、7萬名居民遭撤離，56人送醫治療。從空拍狀況可清楚看到，所有房屋道路和樹林都已被淹沒在黃水之中，只露出屋頂和樹梢。

烏茲別克薩爾多巴水庫（Sardoba Reservoir）1日早晨發生潰壩。

根據《歐亞新聞網》報導，「薩爾多巴水壩」位於烏茲別克東部。1日凌晨6時許因當地豪雨和狂風大作，使大壩外牆部分遭到破壞；雖然立即派人修補，但依舊無法阻止潰堤狀況發生。根據了解，該水壩自2010年開始動工、於2017年竣工共耗時7年，完工卻僅3年的時間便潰堤，就連鄰國哈薩克的突厥斯坦地區也無辜受災。哈薩克和烏茲別克的受災居民人數初步估計約10萬人，許多人在洪水發生時來不及逃出，只能眼睜睜看洪水沖毀家園，無助的在屋頂上等待直升機救援。

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）在社群媒體上痛批烏茲別克官方太慢發出洪水警告，相關資料也不多、應變能力低下，目前哈薩克已和烏茲別克政府展開交涉。

烏茲別克政府表示，原本建設「薩爾多巴水壩」的目的在於為農地提供灌溉，以及發展其他基礎設施。原本四月底已經開始進行建設小型水力發電廠，期望一切設施完工後能替人民帶來更好的生活；沒想到新冠肺炎疫情突然爆發，當地政府忙的焦頭爛額，導致水壩潰堤的應變能力不足。目前檢察單位已經針對官方疏失，以及違反營造法規的情況展開調查。

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(中時電子報)