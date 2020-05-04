受到新冠肺炎疫情衝擊歐美地區停工，毅嘉(2402)4月合併營收約4.26億元，月減少17%，年減少18%。

毅嘉4月自結合併營收金額約為4.26億元，月減少17%、年減少18%，合併營收較3個月減少主要係受到歐美地區車廠停工，部份客戶調整訂單所影響，其中軟板產品之營收為3.25億元，機構整合元件產品之營收為1.03億元。

毅嘉表示，4月營收由於受到歐美地區車廠因疫情停工影響，自結合併營收較3月減少約17%，新冠肺炎疫情干擾了全球的景氣，歐美地區的防疫措施更對短期接單造成暫時性的影響，此波疫情影響預期將持續到5月，但未來隨著疫情逐漸獲得控制，終端消費逐步回穩，整體接單將可望在6月以後恢復正常水準，惟肺炎疫情仍是目前最大的變數，毅嘉仍會謹慎保守應對。

毅嘉4月各主要產品營收分別為「軟板整合元件」約新台幣3.25億元；「機構整合元件」約新台幣1.03億元。

(時報資訊)