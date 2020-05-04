美股遭空襲，台股大盤5月首秀開10781.51點，下跌210.63點，旋即跌點擴大至逾300點，5日線失守。因美國總統川普揚言對中國祭出關稅等報復措施，加上美國企業財報不佳，上周美股道瓊指數兩日暴跌910.17點，跌幅3.73％，費城半導體指數更狂瀉8.72％。另美股期指因美中緊張局勢升高，以及投資人對美國重啟經濟的時機仍感擔憂，目前美股指數期貨大跌。

4月30日連假前，台股大盤於盤中一度重返萬一關，終場大漲219.92點，收在10992.14點，收復年線，並創近1個半月高點，成交量則放大至2290億元，週線收紅。今天是邁入五月首日開盤，但遭逢美股重挫，今早三大期指皆墨，5月台指期開盤大跌407點，隨後大盤開低210.63點，並快速失守5日線。

分析師指出，美國第2季經濟數據及企業財報陸續揭露，預期市場波動仍高，操作仍宜審慎，逢低可分批布局挑選特殊利基型、公用事業類、醫療型或是防禦型類股，較能追漲抗跌抵禦市場波動。而隨著5月到來，統計有236家公司將召開股東會及近70家公司進行董監改選，加上今年上市櫃公司配息可望達1.4兆元，台股殖利率在亞股名列前茅，法人建議應轉向補漲族群，「以長線護短線」操作。另一方面，法人認為，隨著時序正式邁入5月，包括5月報稅季魔咒，以及傳統的電子產業五窮六絕淡季等「雙五效應」發威，使得台股想要蓄勢收復並站穩萬一大關，恐有不少變數。(編輯整理：李慧蘭)

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