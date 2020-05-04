初夏吃海鮮好開胃，在家也能DIY，料理美味很簡單！春末夏初正是馬頭魚大出的季節，恰逢新冠肺炎流行期間，民眾儘量宅在家，不妨上網訂購來自新北市海域出產的馬頭魚，油脂豐厚正是當季，無論是清蒸或是酥炸都能品嘗美好滋味。

美味紅燒馬頭魚，手慢了就吃不到了！（圖取自新北市漁業處官網）

貢寮漁民周思億表示，馬頭魚(俗稱馬頭、方頭魚)，方形頭是其特點，漁場以北部和東北部海域為主，常以延繩釣或船釣等方式漁獲馬頭魚，全年皆可漁獲，但這個季節的馬頭魚最為肥嫩好吃，因此廣受饕客喜愛。

福隆富士海鮮老闆娘親自下廚展示如何料理清蒸馬頭魚。（圖取自新北市漁業處官網）

福隆富士海鮮老闆娘楊晴惠表示，馬頭魚的烹煮料理非常簡單，無論是煎炸至魚體呈金黃色，再放入紅燒醬汁中以小火烹煮而成的紅燒馬頭魚，或是加上些許薑絲後放入蒸鍋蒸熟，然後依序擺上蔥絲，淋上魚露、熱油的清蒸馬頭魚，都能充分表現出馬頭魚的美味。

新北市沿海漁業資源豐富，除了貢寮鮑和萬里蟹品牌，還有各式優質的水產品可供選購，如今因為疫情的關係，雖然減少了民眾出門意願，卻帶動了海鮮宅經濟的發展，馬頭魚等優質水產品富含蛋白質、不飽和脂肪酸及多種微量元素等，絕對是民眾防疫期間，健康飲食的優良選擇。

(中時電子報)