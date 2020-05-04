包皮要不要推開清潔？有不少男性自己都搞不清楚！泌尿科醫師分享，曾遇過一名17歲高中生，包皮過長嚴重包莖，在診間「推開」瞬間惡臭蔓延，因為長期沒有清潔，陳年老垢甚至已形成「結石」狀，嚴重沾黏，讓醫生都相當驚訝。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑在《醫師好辣》節目上分享一個讓他印象深刻的案例。他表示，一名17歲男高中生來求診，褲子還沒脫就聞到腐爛惡臭，脫下一看，屬於嚴重包莖情況，生殖器包到只剩一個針孔般的小洞。主持人胡瓜還打趣形容，就像穿高領毛衣，不但包到脖子，甚至包到頭頂了。

而觸診時發現高中生冠狀溝附近佈滿小硬塊，局部麻醉後就進開刀房，結果發現陳年包皮垢已經結石、鈣化，整個沾黏變硬，一般手術約20～30分鐘即可結束，但光是清「陳年老垢」，就花掉半小時。

邱鴻傑醫師指出，包皮過長的包莖常會清不到裡面，仍建議每天將生殖器推出來洗，並且保持乾燥。至於要不要在兒童期就割包皮？他建議小朋友若出現嚴重包莖、反覆發炎、排尿不順或是有宗教需要（割禮），才需要割包皮，否則基本上建議等到青春期發育完再割除。

(中時電子報)