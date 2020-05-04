國安局長邱國正在立法院被問到北韓領導人金正恩健康狀況情報是否有誤，邱國正說，情報不是是非題，而是判斷題，國安局有在掌握。

國家安全局長邱國正（左）4日列席國防委員會備詢前，媒體關心北韓領導人金正恩健康狀況情報是否有誤，邱國正表示，情報不是是非題，而是判斷題，國安局有在掌握。（陳信翰攝）

邱國正今早應邀列席國防委員會備詢，他到會議室後，邊簽到，邊回答媒體堵訪問題，並作上述說明。

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