邱國正再談金正恩健康情報：情報不是是非題 09:352020/05/04 中時 呂昭隆 、 陳信翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國安局長邱國正今在立院備詢。呂昭隆翻攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國安局長邱國正在立法院被問到北韓領導人金正恩健康狀況情報是否有誤，邱國正說，情報不是是非題，而是判斷題，國安局有在掌握。 國家安全局長邱國正（左）4日列席國防委員會備詢前，媒體關心北韓領導人金正恩健康狀況情報是否有誤，邱國正表示，情報不是是非題，而是判斷題，國安局有在掌握。（陳信翰攝） 邱國正今早應邀列席國防委員會備詢，他到會議室後，邊簽到，邊回答媒體堵訪問題，並作上述說明。 (中時 ) #邱國正 #金正恩 #情報 #健康 #國防 也許您會感興趣 推薦閱讀 金正恩神隱躲新冠？專家一關鍵打臉 00:022020/04/30 國際 99％確定！脫北南韓議員爆 金正恩上周已腦死 14:092020/05/01 國際 金正恩勞動節又缺席 健康狀況再引猜測 15:552020/05/01 政治 金正恩5月1號還是沒現身 沈嶸又說話了 18:302020/05/01 娛樂 金正恩神隱逾2周現身了 笑得燦爛 05:522020/05/02 政治 金正恩為何現身？韓媒解析關鍵原因 10:372020/05/02 政治 金正恩微笑現身 滅病危傳言 04:102020/05/03 國際大事 金正恩秋後算帳！李正皓曝駭人下場 北韓政壇恐大規模血洗 10:132020/05/03 政治 金正恩是假的！？網發現怪點：牆面透玄機 11:482020/05/03 政治 川普推文 樂見金正恩別來無恙 04:102020/05/04 國際大事 政治熱門新聞 金正恩秋後算帳！李正皓曝駭人下場 北韓政壇恐大規模血洗 - 政治 金正恩是假的！？網發現怪點：牆面透玄機 - 政治 中選會選邊站挺罷韓！王淺秋一句話怒轟：笑話 - 政治 罷韓倒數 網：煮熟的鴨子要飛了？ - 政治 驚！名嘴眼尖發現神隱後金正恩這兩點和以前不一樣 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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