台中市政府警察局南屯所副所長周明勳、警員曾義欽，日前晚間19時許擔服巡邏勤務，於重畫區加強巡邏，途中見1名老翁坐在田邊，主動上前關心；經查該名老翁竟高齡82歲，且於前天才被家屬報失蹤，員警立即連繫家屬至所，家屬直慶幸陳姓老翁幸無大礙，十分感謝員警協助找回父親。
警方指出，南屯區新鎮和路上，晚上1名老翁獨自坐在田邊，因該處為重畫區，附近多為產業道路且光線昏暗，南屯所副所長周明勳、警員曾義欽恰巧巡邏經過，見此異狀立即上前關心，經查該名82歲的陳姓老翁患有失智症，於前1天被家屬通報失蹤協尋。
員警確認老翁身體狀況無虞先將渠帶返所安置，再行通知家屬，後來家屬到所後，才得知原來陳姓老翁遠離位於北區住家至少10公里了，直慶幸父親於失蹤期間並無大礙，家屬對於警方熱心協助找回老父，深表感謝。
南屯派出所長周景彬表示，助人為快樂之本，老人是我們智慧累積的珍寶，為民服務本就是從警準則之一，對待需要幫助者應有同理心，就像對待家人一般，責無旁貸。警方並提醒民眾若家中有年邁或易走失長者，建議將聯絡資料讓其隨身攜帶，以防止走失及緊急狀況時能迅速聯繫。
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(中時 )
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