高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日舉行投票，日前傳出高雄市府要求學校假防疫之名，減少出借投開票所，導致罷韓投票所「越借越少」。對此，中選會主委李進勇2日特別南下高雄，除觀摩高市選委會舉辦的投開票所防疫演練，也和高雄市選委會協商，李更表示，若借不到就借中央所屬學校及機關，「借不到頭剁給你」。對於有網友認為，韓市府祭出「阻擋投票所」設置，是否讓煮熟的罷韓飛了？自由作家洛杉基則表示「不必太樂觀」，並曝原因諷爆李進勇。

高市選委會2日在十全國小舉辦「第三屆市長罷免」投票防疫演練，中選會主委李進勇南下盯場，高市副市長陳雄文表示，因疫情導致地方場地難借，李進勇則嗆借不到就借中央所屬學校及機關，「借不到頭剁給你」。然而，有網友在PTT發文指出，韓市府祭出「阻擋投票所」設置，讓高雄市各級學校拒絕配合出借校舍作投票所之用，事後雖改為一間學校最多2處投票所，依然嚴重影響投票所數量。該網友認為，此招一出果然無人能敵，不得不佩服韓方智慧過人。該網友稱在韓市府絕招盡出以及磐石艦疫情再起情況下，想必「罷韓」這隻剛捉回來再度下鍋煮的鴨子，又要再飛走一次了。

對此，洛杉基則在臉書表示「不必太樂觀」。他說李進勇已經用他的項上白頭作賭注，韓市長絕對不敢不配合中選會所堅持要貫徹的「黨意」，因此，韓市長一定會屈服的！

(中時電子報)