北韓最高領導人金正恩近期消失20天，期間傳出過腦死、植物人、身染多病等各種傳聞，但卻在5/1勞動節現身，讓謠言不攻自破。也讓外界好奇，為何這段時間，具半官方色彩的臉書粉專能預測金正恩動態？粉專也「朝鮮經貿文化情報DPRK」昨(3日)在臉書統一以幾點聲明，回應外界詢問。

第一點 政治正確很重要

朝鮮國情特殊，在朝鮮經商與交涉，「政治正確」佔有相當成份，朝鮮對外消息概以「朝鮮中央通訊社」與「勞動新聞」為準，而朝鮮涉外的網站新聞來源，也同樣採用於此。因此重要新聞謹須注意這兩家消息即可。若是要採取外電，目前只有中國「新華社」、「人民日報」與俄羅斯「塔新社」在朝鮮平壤有設置採訪團。只要二家官媒沒有異狀，就真沒有異狀。

第二點 相信黨相信國家

在這20天沒有公開露面的時間，其實朝鮮的官方媒體一直都有闢謠，包括金正恩發給敘利亞總統。如果要了解朝鮮，不一定非得要「有圖有真相」的原則，因為朝鮮勞動黨與朝鮮政府對於國內重大事件的公信力是無庸置疑的。

第三點 政治體制的了解

「元首的身體狀況」，任何國家領導人的身體健康狀況，基本上都是機密，尤其是社會主義國家，其防範更為嚴謹，僅有「親人、親信、重臣」才會知道確切的情況。當然能夠坐到這幾個位置的，不需要也不會輕易冒著風險，把身體狀況揭露出去。且重臣，人數只有在個位數。社會主義國家尤其特別重視領袖形象，領袖的一舉一動，通常都有一定的政治宣示與考量。在如此嚴格的標準下，領導人的狀況只要稍有差池，基本上就不會公開露面甚至錄影。舉凡是各種有礙於外觀表現的病症，包括打噴嚏、腳扭到在內。

第四點 脫北者的言論

關於所謂的脫北者，台灣歷史上也曾經有這樣的形象角色，叫做「反共義士」，各位年紀稍為長些的朋友應該知道這是甚麼。「脫北者」，是否盡是如「南朝鮮」宣傳般的那樣可憐？還是如同這些反共義士一樣，因為自己在祖國的不如意，在得到南朝鮮與美帝金錢的支持後，利用自己的背景，對於祖國進行攻訐呢？

第五點 日本與南朝鮮媒體的情報價值

就重大新聞而言，除了剛才講的幾個官方媒體之外，最值得關注的就是南朝鮮與日本的態度，但是只有「官方」才有參考價值，但不到可以直接採用的水準。至於日本與南朝鮮的尋常媒體，那情報水準可以無須理會。

第六點 朝鮮時間每天早上9點

在4月19日美國CNN有線新聞報導金正恩同志手術失敗生命垂危的新聞後，根據以往1994年金日成主席、2011年金正日將軍過世的慣例，在宣布逝世當日，朝鮮中央電視台會在平壤時間早晨9點宣布「重大消息」，並要求全國同胞於中午12點於集合場所準時收看，這通常是發表非常短的消息，且訊息愈短的消息，後座力愈強。

第七點 丹東、琿春的消息來源

拿起手機撥打微信給在丹東、琿春、延邊的朋友，旁敲側擊地詢問當地狀況，當地朋友若反映尋常，基本上就可以直接把這類開戰的消息當做假新聞跟謠言。

第八點 對於若干媒體與政黨的言論直接否定

不採信脫北者的說法，包括以脫北者、美國、南朝鮮頑固派為主體所經營的媒體，因為這些媒體有其特殊的目的，報導真實與否並非他們關心的事情，鼓動輿論要推翻、製造該國動亂才是目的。

(中時電子報)