股匯雙殺！台股五一連假休市，美股兩日跌勢累積900點，今(4)日難逃補跌壓力，開盤重挫逾300點，美股期指亞洲時段周一早盤也走跌300點，主要是受到美國總統川普揚言對陸關稅制裁，以及美企今年第一季度表現不佳影響，新台幣兌美元匯價開盤大貶1.58角，以29.960元開盤，隨後走勢一度貶1.73角，朝30元關卡靠攏。

新台幣兌美元匯率，今甫開市暫報大幅貶值1.58角，為29.96元；之後匯價持續在低檔震盪，最低點一度來到29.975元，大貶173角，最高點則來到29.87元，仍貶值6.8分，迄上午9：15的匯價係暫報29.898元，還是貶值9.6分。

受制蘋概供應鏈三劍客台積電、鴻海與股王大立光等帶頭領跌，使電子股如被動元件、IC設計等族群多表現疲軟，加上國泰金、兆豐金、中信金與台塑四寶等重量級集團股也臉色鐵青，使大盤指數一度大跌逾300點，最低點來到10658點。

迄上午9：38仍暫報大跌294點，為10697點，暫跌破年線，但卻在季線之前即止跌回穩，目前跌幅2.68%，成交716億元。

(中時電子報)