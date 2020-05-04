一名事業有成美魔女小萍(化名)，在網路認識一名曾就讀高雄醫學大學的阿新(化名)，2人交往後，阿新受不了小萍「性需求量大」，且每餐花費不得低於1千元，因為不堪負荷決定分手，不料卻被小萍提告求償50萬元，但法官1、2審都判小萍敗訴，全案確定。

小萍主張自己是一名事業有成、身價不斐的熟女，2017年在網路上同時認識阿新（化名） ，同時一名台北榮總醫師，阿宏當時謊稱自己是「高醫大外科系7年級生」，是實習醫師，因為交往要以結婚為前提，便在2018年1月赴泰國拜會「泰國國師」，確定阿新是她的「真命天子」，豈料返台當晚竟被阿新強迫發生性行為，但考量阿新若真是高醫實習生，願意與他交往。

但小萍後來發現阿新早被高醫大學退學，又有前科，給她的地址還是廢墟，結果竟遭阿新口出惡言「妳常帶一堆男人回去睡覺」、「妳髒不髒啊」，還傳訊騷擾約炮，感覺阿新只想從她身上得到好處，氣的對阿新提告求償50萬元。

據「ETtday」報導，阿新反駁表示，當初是小萍邀他到家中，洗完澡後還只披著浴袍，2人才發生性關係，且小萍交往期間每天瘋狂傳LINE訊息，表達自己性需求極為強烈，要求他每天到家中「做功課」，她還自稱是「X家望族」，要求每餐不得低於千元，因為不堪負荷才決定分手。

橋頭簡易庭檢視2人對話紀錄發現，小萍分手曾傳訊辱罵阿新「禽獸不如」、「去你的王八蛋」、「人渣、敗類」、「寄生蟲死肥豬」等語，一審駁回小萍一審訴訟，小萍上訴，再被橋頭簡易庭駁回，全案確定。

(中時電子報)