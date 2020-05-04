隨著產油國減產協議開始生效，加上各國陸續重啟經濟活動，國際油價近期出現反彈走勢，供需問題似乎就要出現緩解，然而是否真能如此一帆風順？專家表示，病毒改變人類生活模式，原油需求及油價恐怕不是一年半載就能復甦，而是需要長達數十年的時間；殼牌石油執行長范柏登甚至悲觀表示，石油需求恐將回不去了。

財經媒體專欄作家石油策略師Julian Lee認為，「就像金融海嘯一樣，我們當然可以順利度過這場危機，但是，疫情與金融危機最大的不同就是，它不只會損害財務健康，也會對身體健康造成傷害，並且強迫我們在某種程度上採用新的生活模式。

Julian Lee舉例，「就算在疫情緩解後，我們可能轉為在家工作而不是通勤到公司上班，抑或是當發現電話視訊會議也能順利達成目的後，企業主管可能會對此審視「出差」存在的必要性，這些「新常態」恐將持續壓抑燃料需求」。

此外，Julian Lee指出，除了面對疫情造成的需求問題，石油市場還得處理煉油廠的競爭，他說：「當石油價格上漲時，煉油廠就會急於使用閒置產能，導致破壞復甦趨勢，在1980年油價暴跌後，大約用了20年時間才恢復到以往水準，如果考慮到通膨問題，則需要更長時間，所以，我認為這次將更加漫長」。

對於油價的復甦時程市場多空不一，樂觀者認為，隨著疫情減緩加產油國減產，能逐漸讓供需達到平衡；保守派則覺得需求並不會這麼快回升，例如花旗分析師認為，至2022年，噴氣燃料需求才能回到2019年水平，波音也表示，3年來客運量可能都不會恢復，至於荷蘭皇家殼牌石油執行長范柏登甚至悲觀指出，石油需求恐將回不去了。

國際油價在上周五(8日)持續上漲，紐約6月原油期貨再漲5%，報每桶19.78美元，布蘭特原油小跌0.2%，收每桶26.44美元。不過，今早盤油價再度下殺，截至早上9：30分，紐約原油期貨下跌7.3%，暫報18.33美元/桶。

(中時電子報)