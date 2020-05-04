隨著喬丹紀錄片「最後一舞」第5、6集正式播放，今年1月墜機身亡的「小飛俠」布萊恩受訪珍貴畫面也隨之曝光，根據「最後一舞」紀錄片導演傑森赫希爾表示，直到他為了紀錄片採訪布萊恩，他才意識到布萊恩和喬丹關係有多特殊！

「布萊恩告訴我，當他還是聯盟新人，就跟喬丹尋求建議，」赫希爾表示，「但當時喬丹邁開第一步，他主動把自己電話給了布萊恩，更告訴布萊恩任何時候需要建議，無論是場上或場外的，布萊恩都可以打電話給他，讓布萊恩很感動。」

「我還記得布萊恩去年受訪時告訴我，喬丹就像他從來沒有擁有過的大哥哥，如果沒有麥可喬丹，你就不可能看到現在的科比布萊恩。」到底布萊恩有多重視他跟喬丹之間友情？赫希爾以當年備受熱議的布萊恩與喬丹單挑誰贏當作例子。

「布萊恩對這個話題很嚴肅，他告訴過我，當別人說他跟喬丹單挑可以贏，或是可以打爆喬丹，布萊恩會感到被冒犯了，」赫希爾說，「他總是告誡別人，不會用這種方式談論喬丹。當喬丹在追悼會稱呼布萊恩是他的小兄弟，這令人悲傷。」

(中時 )