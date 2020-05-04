金寶(2312)在上周於深圳總部舉行防疫產品發表會，展示20多項防疫產品，並和有「小研華」之稱的慧誠智醫合作，開發多項IOT智慧醫療軟硬體。20多項防疫產品包括緩解全球口罩荒而設計的3D列印口罩，能重複清洗、使用，金寶也利用3D列印即時、免開模的特性，在5月就能量產簡易、便宜的基礎呼吸器。醫生只要利用微電腦調控呼吸速度、流量等參數，即可適用於新冠肺炎輕症患者。

在檢測方面，金寶轉投資的慧誠智醫，也秀出智慧防疫門，當訪客經過裝有自動偵測的大門時，即啟動風門以減少落菌及灰塵，並步同步偵測體溫與噴灑消毒液，以非接觸式方式測量體溫，避免接觸傳染，同時，有效減少防疫人力，並可結合插卡報到設計，讓企業可長期觀察員工生理數值變化，做後續追蹤。

慧誠智醫是由研華(2395)iH SRP team leader余金樹和彰基共同創立，之後再引進金寶資金進駐。慧誠智醫也被業界稱之為「小研華」，規畫在2~3年內掛牌上市櫃。

金寶總經理沈軾榮表示，一場疫情的啟示，就是加速分散生產據點。公司正規畫在泰國興建工業區，協助電子零組件廠商分散全球生產據點，預計6月與泰國辦事處合辦招商會，年底開工、2022年前完成，預計可容納約40家廠商。

金寶擴產計畫方面，仍按照計畫進行中，預計泰國2個新廠下個月完工，年底投產；菲律賓新廠則已在2月完工，也預計年底啟用，另外，子公司泰金寶精密掛牌進度，預計9月送件，明年3月前掛牌，菲律賓子公司則預計明年4月送件，明年第3季掛牌。

(時報資訊)