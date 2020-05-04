友訊經營權之爭，公司派對上市場派，上周更延燒到明泰董座大位，明泰大股東佳世達也宣布，擬以每股30元收購明泰，收購明泰最多10.3萬張股，即19%的明泰股權，屆時佳世達持有明泰股將上看42.8%，明泰(3380)今以24.35元開盤跳空漲停，大股東友訊(2332)亦大漲逾7%，與明泰有策略聯盟的仲琦也大漲8.5%，佳世達(2352)則下挫約2%，另外，明泰也公布第一季財報，單季每股虧損0.24元。

友訊經營權之爭，延燒到明泰董座大位，明泰大股東佳世達宣布，擬在不晚於5月12日起，以每股30元收購明泰，擬收購最多10.3萬張股，即19%的明泰股權、屆時佳世達持有明泰股將上看42.8%，坐穩最大股東位置。

佳世達目前已是明泰最大股東，集團綜合持股明泰共23.8%，佳世達期望透過此次公開收購希望達到綜合持股28.8%至42.8%，以加速5G的布局和經營。

明泰第一季的合併營收為49.84億元，主因明泰交換器、數位多媒體產品出貨成長，及無線寬頻產品線合併仲琦營收挹注，第一季營收較去年同期增加約55.0%，因合併仲琦(2419)效益，營業毛利額約成長60.0%至8.45億元，毛利率亦提升0.6個百分點至17.0%，單季營業費用為9.30億元，營業損失為8500萬元，營業利益率為-1.7%，稅後淨損為1.38億元，相當於每股損失為0.24元。

明泰第一季各產品線的營收比重，區域/都會網路產品(LAN/MAN)佔43%，無線寬頻網路產品(Wireless Broadband)佔37%，數位多媒體產品(Digital Multimedia)佔13%，其他網路相關產品(Others)佔7%。

明泰表示，雖然第一季整體營收及獲利受到新冠肺炎疫情影響，期望第二季營收表現因訂單達交情況改善而有所提升。

(時報資訊)