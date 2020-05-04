台積電ADR上周四及上周五跟隨美股下跌，5月1日台積電ADR大跌3.82%，台積電(2330)今股價補跌，跳空開低10元為294.5元，跌幅逾3%；台積電即將於本周公布4月營收將維持高檔，第二季業績預估將延續第一季不淡的趨勢。

美股於台股五一之三日連假時連續兩天大跌，台積電ADR同步回檔；台積電ADR 4月30日下跌1.35美元跌幅2.48%，折合每股台幣316.68元。台積電ADR 5月1日收51.10美元，續跌2.03美元或3.82%，折合台幣每股約304.57元。台積電於台股4月30日收高至304.5元，外資單日買超13707張。上周外資做多台股，單周買超台積電達36192張，持股比率回升至76.11%。

台積電對第二季營運看法均仍穩健，但看下半年相對旺季不旺。台積公司即將公布4月營收，預估仍在台幣千億元高檔。

台積電第一季獲利創新高，對第二季展望仍穩健，預估第二季營收達101至104億美元，季減約2%至季增0.9%，有機會改寫新高紀錄。但受疫情影響，手機需求已較先前預期疲弱，台積電保守看待下半年市場狀況，預估營收將較上半年持平至微幅衰退。

台積電也略下修今年產業與公司展望，估全年晶圓代工產值年增7-13%，低於先前預估的17%，就台積電而言，受惠高效運算動能優預期，樂觀看今年營收仍可成長14-19%，略低於上次預估的年增逾17%，但仍優於外資於法說會前的預期。

(時報資訊)