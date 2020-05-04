第二波類包機上月20日返台，200餘人分別至新竹縣、市兩處檢疫所集中檢疫，檢疫14天即將期滿，其中一名自湖北返台的林姓男子透露，檢疫所環境很好，每人1間套房，每日必量體溫，他經歷封城、檢疫的過程，對於此段經歷也心有餘悸，「快要解脫了！」

林姓男子1月初前往武漢市周邊城鎮探親，當時尚不知疫情嚴峻，但隨著新冠肺炎自武漢擴大，甚至封城後，他發現管制變得嚴格，親友、鄰里聞「疫」色變，當地情形「遠比外界知道的嚴重」。他舉例，湖北簡稱為「鄂」，車牌只要有「鄂」字，幾乎都不敢開車出門，以免被砸、被攻擊。

自封城後，儘管林男親友住在鄰近武漢鄉鎮的鄉下，也幾乎每100公尺就有人管制，親友中有歷經文革時的長輩，也直呼「比文革時可怕」。林男說，幸好親友住家旁邊就有菜園，親戚間也有人養豬，湊合著過日子，完全不敢外出買菜。在得知類包機訊息時，大陸東北又爆發一波疫情，他在前往上海路上，也全程戴口罩，精神十分緊繃。

林男說，下機後搭上遊覽車，才知道是要前往哪個檢疫所，林男也透露，檢疫生活很單純，不過環境舒適，配置有衛浴、電視、飲水機等，設備也很新穎，每天定時量體溫，時間一到就有人送餐到門口。

由於檢疫所管制嚴格，林男也表示，目前檢疫待了13天，僅有前幾天透過窗戶看到疑似醫護人員離去的身影，不然「完全見不到人影」，電視僅有22台，手機雖能上網，不過收訊不佳，他每天靠著洗衣服、拖地、偶爾與親友電話聊天等方式，打發這兩周的時間。

林男說，歷經大陸疫情爆發封城，返台再獨自檢疫14天，他有「撿回一條命」的慶幸，也渴望重獲自由的日子。

(中時 )