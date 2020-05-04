傳英特爾10億美元收購以色列App開發商Moovit 10:032020/05/04 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述金融新聞網站Calcalist周日報導指出，美國半導體大廠英特爾（intel）擬出資10億美元收購以色列公共交通應用程式（App）開發商Moovit。 Moovit此輪募資合計將籌得1.33億美元，投資者包括英特爾、BMW iVentures、Sequoia Capital。 不具名人士透露，此交易非常接近拍板定案。但英特爾以色列公司與Moovit高層皆不願發表評論。 Moovit的免費行動導航App在100個國家共計有逾7.5億用戶。 (工商 ) #Moovit #英特爾 #App #美元收購 #開發商 也許您會感興趣 推薦閱讀 全聯 推APP快速領口罩 04:102020/04/30 財經要聞 訂閱制發威 訊連Q1獲利年增三成 04:102020/04/30 證券．權證 英特爾 推地表最快電競處理器 04:102020/05/01 產業．科技 臺企銀APP 繳稅拿優惠 04:102020/05/01 產業特刊 陳其邁需要唐鳳救援 04:102020/05/01 時論廣場 [體驗] 一試愛上realme UI 響應快又能自訂風格 07:482020/05/02 科技 頂級寢具業者 推App線上購 04:102020/05/02 產業．科技 霹靂布袋戲變潮了 推新Logo衝向國際 04:102020/05/03 娛樂新聞 1968APP頻挨轟 陳時中：感到標籤化的可怕 15:062020/05/03 生活 主板大廠新品齊發 改採線上發表 04:102020/05/04 產業．科技 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 4小龍GDP遭病毒轟炸…謝金河斷言台灣結局 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 紐約油期又崩跌 專家搖頭：油價恐回不去了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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