路透引述金融新聞網站Calcalist周日報導指出，美國半導體大廠英特爾（intel）擬出資10億美元收購以色列公共交通應用程式（App）開發商Moovit。

Moovit此輪募資合計將籌得1.33億美元，投資者包括英特爾、BMW iVentures、Sequoia Capital。

不具名人士透露，此交易非常接近拍板定案。但英特爾以色列公司與Moovit高層皆不願發表評論。

Moovit的免費行動導航App在100個國家共計有逾7.5億用戶。

(工商 )