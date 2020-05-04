大陸新冠肺炎疫情剛趨緩，傳出陝西省咸陽市婦幼保健院40多名醫護人員，被要求以「自願離職」方式裁員，且大部分的人曾在新冠肺炎前線支援過。咸陽市衛生健康委員會針對此事，已要求婦幼保健院暫停人事調整工作，並對此事進行調查。

據《中國新聞網》報導，被裁員醫護人員都沒收到相關文件，他們都是參與院方一項考試後，被選為「優化對象」，繼而被要求「自願辭職」，當時他們詢問醫院的護理部和人事科時，對方也未出示「人才優化」相關文件，只有口頭告知。目前仍有7人不願接受被裁員，拒絕在文件上簽名。

對此，咸陽市婦幼保健院5月1日在官方微信回應，指報道內容與客觀情況不實，嚴重影響醫院聲譽。但在咸陽市衛生健康委員會介入調查後，婦幼保健院官方隨即將貼文刪除。據了解，咸陽市衛生健康委員會高度重視此事，要求婦幼保健院暫停人事調整，並進行調查，調查結果將及時向社會公布。

另外，《封面新聞》也指出，5月3日有多名被裁的醫護接獲院方電話，到醫院接受調查組談話，其中一位被約談的羅姓護理師表示，談話結束後，醫院人事科突然打來，通知他們回去醫院上班。目前咸陽市衛生健康委員會尚未公布調查結果，羅護理師透露，大家仍然很擔憂，猶豫要不要回醫院上班，「把我們裁員，現在又讓我們回去，這兩者太矛盾了。」

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(中時電子報)