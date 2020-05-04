台鐵 144列車從屏東開往基隆， 昨（3日）晚上6點40分大約在斗南鎮石龜火車站附近，撞擊一名侵入鐵軌、疑似臥軌的7旬黃姓老翁，造成屍塊四散列車停駛，但警方調查後，卻發現背後還有驚人案情，原來是黃姓老翁昨晚疑似與妻子口角，先殺害妻子後疑似畏罪，突然衝到住家附近的鐵路臥軌，全案目前正在偵辦中。

據了解，黃姓老翁疑似昨晚在住宅內與妻子發生口角後，竟然憤而妻子殺害，自己闖入附近石龜車站鐵軌上臥軌。當時台鐵剛好有一輛北上144次列車經過斗南站西正線南端約300公尺至400公尺處，看到老翁時已經煞車不及，當場直接撞上，經列車緊急煞車後，列車長及司機員下車查看才驚覺撞上擅闖的行人，立刻通知鐵路警察處理中。

雲林縣消防局也獲報後，出動大批消防隊員前往處理，但現場屍塊四散相當凌亂，直到搜尋40分鐘後，才找到分離的頭顱與下半身遺體。經過調查，發現死者是住在當地的黃姓老翁。

警方原以為單純的自殺案，沒想到背後隱藏一樁殺人案，老翁疑和老婆吵架後，先將妻子殺死後，然後跑到沒有站務人員管理的偏僻台鐵小站臥軌，被一輛自強號輾過，當場屍首異處。

警方調查，死者為70歲左右的黃姓老翁，家住大埤鄉，被3日下午6點40分北上自強號列車144車次，行經雲林斗南鎮石龜站時撞上，當場被輾斃，屍塊四散，列車因而延遲了1小時。

警方原本以為死者是自殺，不料，進一步追查發現案情不單純。幾乎在老翁臥軌的同時，警方也獲報大埤鄉發生一起命案，一老婦被人殺死，倒臥血泊中，經警方了解，赫然查知，老婦竟是老翁的老婆。

初步了解，黃姓老翁和老婆時常吵架，案發前又發生口角，老翁因而失手殺死老婆然後自殺，詳細案檢警仍在調查中。

(中時電子報)