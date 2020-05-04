結婚2年都沒懷孕的39歲婦女，求子心切到中醫大新竹附設醫院檢查，中醫科醫師沈俐伶發現婦人月經不規律，mc超過2個月沒來，體質偏氣虛夾痰濕，建議服用中藥並配合針灸，同時接受生殖醫學中心輔助，3個月後順利懷孕，如願產下女寶寶。

現代人因工作或生活壓力越來越晚婚，內政部2018年統計台灣女性平均初婚年齡30.2歲，第一胎子女平均生育年齡30.90歲，再度雙雙刷新紀錄。值得注意的是，晚婚年齡愈大，更是困難懷孕的重要因素之一。

沈俐伶指出，中醫有句話「助孕先調經」，針對這名患者一開始以「當歸芍藥散」，調理月經不規律，去除身體的痰濕，夫妻倆決定接受生殖醫學中心療程後，再加上中藥丸「左歸丸」及「右歸丸」，在月經週期不同時期加強補養，促進卵巢功能。

沈俐伶說，這名婦人進入人工生殖療程時，也搭配中醫赤芍、香附、仙茅、仙靈脾加強循環，穩定情緒，讓心情放鬆並成功受孕，懷孕期間感到噁心欲嘔，血壓偏高，則應用中藥紫蘇梗、夏枯草與針灸中脘、內關、足三里等部位緩解症狀，順利產下2700公克的女寶寶。

沈俐伶表示，國外研究發現不孕有一半以上是超過31歲的女性，絕育女性有一半以上超過41歲，所以不孕症其實也是個搶時間抓緊時機的治療。

(中時 )