智慧車輛是目前全世界車廠不遺餘力發展的項目，敏實科大看中未來智慧車輛的市場，並將有龐大的人才需求，設立國內大專院校首見的「智慧車輛與能源系」，並引進3輛敏實集團研發的新能源電動車，提供教學使用，更讓學生能「畢業即全球就業」。

系主任曾慶祺指出，智慧車包含自動駕駛、電動節能與車聯網功能等核心技術，相關技術涵蓋AI人工智慧、車載鏡頭、視覺感測器、車用半導體、汽車電子、電池等元件乃至輕量化車身的整合運用。

敏實集團自2009年啟動電動車的研發，並設立子公司敏安汽車，專門從事電動車開發，也成為中國大陸第5家獲得新建純電動乘用車生產牌照的企業，並建構完成年產5萬輛電動車的生產基地。

曾慶棋表示，敏實集團在新能源電動車到自動駕駛，均有完整布局，為培育產業所需的人才，提供該系3輛自行研發的電動車做為教學使用，聚焦發展電動車和自動駕駛等技術。

敏實集團並提供學生「畢業即全球就業」的規畫，並已與鴻海集團工業富聯、神通資訊科技、淳安電子、技嘉科技等知名公司簽訂合作意向書，也規畫與全球知名車廠進行合作，提供學生實習外，學生畢業後更能立即為業界聘用，充分體現務實教學、學以致用的技職精神。

(中時 )